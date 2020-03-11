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Sevilla, Avrupa, Roma, Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli

UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle erteledi.

11.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:19
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın yapılması planlanan Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçları, koronavirüs salgını nedeniyle oynanamayacak. UEFA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının İspanya ve İtalya'da hava yolu ulaşımını olumsuz etkilemesi sebebiyle 2 maçın ertelendiği belirtildi.

Gün içinde İtalya'nın Roma Kulübü, Sevilla maçı için İspanya'ya, İspanya temsilcisi Getafe ise Inter müsabakası için İtalya'ya gitmeyeceğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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