UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Borussia Mönchengladbach: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, sahasında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı ağırlıyor.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, sahasında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ taraftan Caiçara'nın arka direğe yaptığı ortada İrfan Can, Aleksic'e indirdi. Aleksic'in ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarından yaptığı sert vuruşta kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
6. dakikada sağ çaprazdan Kramer'in yaptığı ortada ön direkte Thuram'ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Mert kornere çeldi.
24. dakikada İrfan Can'ın ara pasında Crivelli rakip yarı sahasında topla buluştu. Crivelli de sağ taraftan bindirme yapan Visca'ya pasını aktardı. Visca'nın sağ taraftan ceza sahası içerisine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sommer'den oyun alanına döndü.
36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can'ın yaptığı sert vuruşta kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Stuart Attwell xx, Constantine Hatzidakis xx, Daniel Cook xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Skrtel xx, Clichy xx, İrfan Can xx, Mahmut xx, Aleksic xx, Visca xx, Guldbransen xx, Crivelli xx
Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Arda, Elia, Ba, Uğur, Azubuike
Teknik Direktör: Okan Buruk
Borussia Mönchengladbach: Sommer xx, Lainer xx, Ginter xx, Elvedi xx, Wendt xx, Zakaria xx, Kramer xx, Thuram xx, Plea xx, Neuhaus xx, Embolo xx
Yedekler: Sippel, Doucoure, Hermann, Raffael, Janrschke, Bensebaini, Nob
Teknik Direktör: Marco Rose
Sarı kartlar: Skrtel, Caiçara (Medipol Başakşehir), Embolo (Borussia Mönchengladbach) - İSTANBUL