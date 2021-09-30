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UEFA Avrupa Ligi: Marsilya: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
UEFA Avrupa Ligi: Marsilya: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşıyor.

VAN (İHA) - UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sağ kanattan Cengiz'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Taylan'ın ters vuruşunda top üst direğe çarparak kornere çıktı.

17. dakikada sağ kanattan Morutan'ın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Van Aanholt'un gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Cengiz Ünder'in sert şutunda kaleci Muslera köşeye giden topu kornere çeldi.

45+8. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla kaleci Lopez ile karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda Lopez gole izin vermedi.

Stat: Veledrom

Hakemler: Pawel Raczkowski xx, Radoslaw Siejka xx, Adam Kupsik xx

Marsilya: Pau Lopez xx, Lirola xx, Alvaro xx, Saliba xx, Peres xx, Guendouzi xx, Gueye xx, Cengiz Ünder xx, Harit xx, Dieng xx, Payet xx

Yedekler: Ngapandouetnbu, Mandanda, Balerdi, Caleta-Car, Amavi, Kamara, Gerson, Rongier, Milik, Luis Henrique, Fuente

Teknik Direktör: Jorge Sampaoli

Galatasaray: Muslera xxx, Boey xx, Marcao xx, Nelsson xx, Van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx, Berkan Kutlu xx, Cicaldau xx, Morutan xx, Kerem Aktürkoğlu xxx, Halil Dervişoğlu xx

Yedekler: İsmail Çipe, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Babel, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Kılınç, Feghouli, Mostafa Mohamed, Barış Alper Yılmaz, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

-İHA-

UEFA Avrupa Ligi: Marsilya: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Marsilya: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Marsilya: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Marsilya: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Marsilya: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Marsilya: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Marsilya: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

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Haber: UEFA Avrupa Ligi: Marsilya: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Haberler
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