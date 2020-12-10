UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel Aviv: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel Aviv: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

10.12.2020 23:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:02
UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel Aviv: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında DG Sivasspor deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında DG Sivasspor deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada Cohen'ın ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa kaldı.

34. dakikada sol kanatta Dan Biton'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına giden meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

45. dakikada Kayode'nin sağ taraftan pasında ceza sahası içinde Fajr'in vuruşunda savunma meşin yuvarlığı uzaklaştırdı.

45. dakikada Gradel'in ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.

Stat: Bloomfield

Hakemler: Andris Treimanis xx, Haralds Gudermanis xx, Martins Svipsts xx

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum xx, Maor Kandil xx, Hernandez xx, Tibi xx, Saborit xx, Peretz xx, Golasa xx, Dan Glazer xx, Biton xx, Cohen xx, Pesic xx

Yedekler: Peretz Daniel, Nick Blackman, Etey Shechter, Tal Ben Chaim, Sheran Yeini, Avi Rikan, Amit Glazer, Ofir Davidzada, Eylon Almog, Shahar Piven, Eduardo Guerrero, Eden Karzev

Teknik Direktör: Giorgos Donis

DG Sivasspor: Samassa xx, Robin Yalçın xx, Caner Osmanpaşa xx, Apindangoye xx, Camara xx, Claudemir xx, Fajr xxx, Hakan Arslan xxx, Yatabare xx, Gradel xxx, Kayode xxx

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Kone, Ninga

Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak - İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel Aviv: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel Aviv: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel Aviv: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Öner Erkan Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Neymar Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel Aviv: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 00:05:41. #1.14#
title