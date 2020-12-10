UEFA Avrupa Ligi: Maccabi Tel Aviv: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında DG Sivasspor deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında DG Sivasspor deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada Cohen'ın ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa kaldı.
34. dakikada sol kanatta Dan Biton'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına giden meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
45. dakikada Kayode'nin sağ taraftan pasında ceza sahası içinde Fajr'in vuruşunda savunma meşin yuvarlığı uzaklaştırdı.
45. dakikada Gradel'in ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.
Stat: Bloomfield
Hakemler: Andris Treimanis xx, Haralds Gudermanis xx, Martins Svipsts xx
Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum xx, Maor Kandil xx, Hernandez xx, Tibi xx, Saborit xx, Peretz xx, Golasa xx, Dan Glazer xx, Biton xx, Cohen xx, Pesic xx
Yedekler: Peretz Daniel, Nick Blackman, Etey Shechter, Tal Ben Chaim, Sheran Yeini, Avi Rikan, Amit Glazer, Ofir Davidzada, Eylon Almog, Shahar Piven, Eduardo Guerrero, Eden Karzev
Teknik Direktör: Giorgos Donis
DG Sivasspor: Samassa xx, Robin Yalçın xx, Caner Osmanpaşa xx, Apindangoye xx, Camara xx, Claudemir xx, Fajr xxx, Hakan Arslan xxx, Yatabare xx, Gradel xxx, Kayode xxx
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Kone, Ninga
Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı