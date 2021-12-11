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UEFA Avrupa Ligi: Lazio: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi: Lazio: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda İtalyan ekibi Lazio ile karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda İtalyan ekibi Lazio ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip grubu namağlup lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Kerem'in arka direğe ortasında Diagne'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

85. dakikada sağ kanattan Anderson'un ceza sahasına ortasında Luis Alberto'nun gelişine şutu kaleyi bulmadı.

89. dakikada sağ kanattan Felipe Anderson'un ortasında ceza sahası içinde Zaccagni'nin kafa vuruşunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Del Cerro Grande xx, Juan Yuste xx, Roberto Alonso xx

Lazio: Strakosha xx, Hysaj xx (Lazzari dk. 64 x), Luiz Felipe xx, Acerbi xx, Marusic xx, Milinkovic-Savic xx, Lucas Leiva xx, Basic xx (Luis Alberto dk. 73 x), Pedro xx (Felipe Anderson dk. 64 x), Immobile xx, Zaccagni xx

Yedekler: Pepe Reina, Furlanetto, Gabarron, Radu, Escalante, Akpa-Akpro, Cataldi, Prescoli, Vedat Muriqi

Teknik Direktör: Maurizio Sarri

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Nelsson xx, Marcao xx, van Aanholt xx, Feghouli xx (Morutan dk. 63 x), Taylan xx, Berkan xx (Luyindama dk. 89 ?), Kerem xx (Mostafa Mohamed dk. 87 ?), Babel xx (Emre Kılınç dk. 63 x), Diagne xx (Ömer Bayram dk. 69 x)

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Atalay Babacan, Bartuğ Elmaz, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kartlar: Luiz Felipe (Lazio), Kerem, Ömer Bayram, Emre Kılınç (Galatasaray) - ROMA

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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