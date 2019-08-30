UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: İşte Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor'un rakipleri

30.08.2019 14:41

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar kura çekimi ile belli oldu. Temsilcilerimizden Beşiktaş, Trabzonspor ile Başakşehir'in yer aldığı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayında yapıldı. 48 takımın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi grup aşaması 12 gruptan oluşuyor. Beşiktaş grup K, Başakşehir, grup J, Trabzonspor ise grup C'de mücadele edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor?

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ



GROUP K

Beşiktaş (TUR)

Braga (POR)

Wolves (ENG)

Slovan Bratislava (SVK)

GROUP J

Roma (ITA)

Mönchengladbach (GER)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Wolfsberg (AUT)

GROUP C

Basel (SUI)

Krasnodar (RUS)

Getafe (ESP)

Trabzonspor (TUR)

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.