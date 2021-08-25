UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2021? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman yapılacak?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimlerine sayılı günler kaldı. Yarın UEFA Avrupa Ligi'nde 4 temsilcimiz mücadele edecek. Temsilcilerimizin gruplara kalma ihtimali oldukça yüksektir. Yarınki maçların ardından gözler UEFA Avrupa Ligi kura çekimlerine çevrilecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2021? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe gruplara kalacak mı, rakipleri kim olacak? Sivasspor gruplara kalacak mı, rakipleri kim olacak? Galatasaray gruplara kalacak mı, rakipleri kim olacak? Trabzonspor gruplara kalacak mı, rakipleri kim olacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2021?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 202 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARDA BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?

Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3. veya 4. torbada yer alacak. Eğer UEFA Finalinde Villarreal, Man. United'a yenilseydi Beşiktaş'ın 3. torbadan katılma ihtimali artacaktı. Fakat henüz 3. torbadan mı 4. torbadan mı katılacak netleşmedi.

Beşiktaş'ın Muhtemel Rakipleri Şöyle:

Lille (1. torbadan katılacak)

Atletico Madrid (1. torbadan katılacak)

Manchester City (1. torbadan katılacak)

Bayern Münih (1. torbadan katılacak)

PSG (1. torbadan katılacak)

Inter (1. torbadan katılacak)

Sporting (1. torbadan katılacak)

Zenit (1. torbadan katılacak)

Manchester United (1. ya da 2. torbadan katılacak)

Chelsea (1. ya da 2. torbadan katılacak)

Real Madrid (2. torbadan katılacak) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Juventus (2. torbadan katılacak)

Barcelona (2. torbadan katılacak)

Juventus (2. torbadan katılacak)

Liverpool (2. torbadan katılacak)

Sevilla (2. torbadan katılacak)

UEFA AVRUPA LİGİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimleri 27 Ağustos Cuma günü yapılacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.