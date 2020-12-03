Futbol: UEFA Avrupa Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

03.12.2020 22:57 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:10
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Robert Hennessy, Allen Lynch, Emmett Dynan (İrlanda)Karabağ: Magomedaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Romero (Dk. 72 Bayramov), Ozobic (Dk. 83 Mammadov), Zoubir, OwusuMaccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Robert Hennessy, Allen Lynch, Emmett Dynan (İrlanda)

Karabağ: Magomedaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Romero (Dk. 72 Bayramov), Ozobic (Dk. 83 Mammadov), Zoubir, Owusu

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil (Dk. 69 Glazer), Tibi, Hernandez, Davidzada, Golasa (Dk. 83 Shechter), Yeini, Peretz (Dk. 83 Ben Chaim), Cohen, Blackman (Dk. 66 Guerrero), Biton

Goller: Dk. 22 Cohen (Penaltıdan) (Maccabi Tel-Aviv), Dk. 37 Romero (Karabağ)

Sarı kartlar: Dk. 21 Guerrier, Dk. 40 Matic (Karabağ), Dk. 85 Hernandez (Maccabi Tel-Aviv)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 5. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ, İstanbul'da oynanan maçta İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla Karabağ grupta ilk puanını aldı. Maccabi Tel-Aviv ise puanını 8'e çıkardı.

22. dakikada Maccabi Tel-Aviv öne geçti. Guerrier ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Cohen'in yerde kalması üzerine maçın hakemi Hennessy penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cohen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

37. dakikada Karabağ beraberliği yakaladı. Romero'nun ceza yayının biraz solundan yaptığı düzgün vuruşta direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

87. dakikada Karabağ ikinci gole çok yaklaştı. Matic'in sağdan kullandığı kornerde Guerrier'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

İlgili Haberler

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 - Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yavuz Bingöl Bülent Ersoy Demet Özdemir Emel Müftüoğlu
Spor Sörloth Fatih Terim Gökhan Gönül Mbaye Diagne Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 23:23:55. #1.14#
title