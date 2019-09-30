UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta fikstürü UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar oynanacak?

30.09.2019 17:11

3 Ekim Perşembe günün oynanacak karşılaşmalarla UEFA Avrupa Ligi grup aşması müsabakaları devam edecek. Sporseverlerin merak ettiği UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta fikstürü ve UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar oynanacak konularını mercek altına alıyoruz.

3 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK UEFA AVRUPA LİGİ MÜSABAKALARI

A GRUBU

22:00 Sevilla - APOEL Nicosia

22:00 Dudelange – Karabağ

B GRUBU

22:00 Malmö - FC Copenhagen

22:00 Lugano - Dinamo Kiev

C GRUBU

22:00 FC Krasnodar – Getafe

22:00 Trabzonspor - Basel

D GRUBU

22:00 Sporting Lizbon - LASK Linz

22:00 Rosenborg - PSV Eindhoven

E GRUBU

22:00 Lazio-Rennes

22:00 Celtic - CFR Cluj

F GRUBU

22:00 Arsenal - Standard Liege

22:00 Vitoria Guimaraes - Eintracht Frankfurt

G GRUBU

19:55 Young Boys - Rangers FC

19:55 Feyenoord - Porto

H GRUBU

19:55 CSKA Moskova – Espanyol

19:55 Ferencvaros - Ludogorets Razgrad

I GRUBU

19:55 Saint Etienne - Vfl Wolfsburg

19:55 Olexandria - AA Gent

J GRUBU

19:55 Saint Etienne - Vfl Wolfsburg

19:55 Olexandria - AA Gent

I GRUBU

19:55 Medipol Başakşehir - M'gladbach

19:55 Wolfsberger AC – Roma

J GRUBU

19:55 Beşiktaş - Wolverhampton

19:55 Braga - Slovan Bratislava

L GRUBU

17:50 FC Astana - Partizan Belgrad

19:55 AZ Alkmaar - Manchester United