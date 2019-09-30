UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta fikstürü UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimiz gözünü UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı 2. hafta maçalrına maçına çevirdi. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü
3 Ekim Perşembe günün oynanacak karşılaşmalarla UEFA Avrupa Ligi grup aşması müsabakaları devam edecek. Sporseverlerin merak ettiği UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta fikstürü ve UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar oynanacak konularını mercek altına alıyoruz.
3 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK UEFA AVRUPA LİGİ MÜSABAKALARI
A GRUBU
22:00 Sevilla - APOEL Nicosia
22:00 Dudelange – Karabağ
B GRUBU
22:00 Malmö - FC Copenhagen
22:00 Lugano - Dinamo Kiev
C GRUBU
22:00 FC Krasnodar – Getafe
22:00 Trabzonspor - Basel
D GRUBU
22:00 Sporting Lizbon - LASK Linz
22:00 Rosenborg - PSV Eindhoven
E GRUBU
22:00 Lazio-Rennes
22:00 Celtic - CFR Cluj
F GRUBU
22:00 Arsenal - Standard Liege
22:00 Vitoria Guimaraes - Eintracht Frankfurt
G GRUBU
19:55 Young Boys - Rangers FC
19:55 Feyenoord - Porto
H GRUBU
19:55 CSKA Moskova – Espanyol
19:55 Ferencvaros - Ludogorets Razgrad
I GRUBU
19:55 Saint Etienne - Vfl Wolfsburg
19:55 Olexandria - AA Gent
J GRUBU
19:55 Saint Etienne - Vfl Wolfsburg
19:55 Olexandria - AA Gent
I GRUBU
19:55 Medipol Başakşehir - M'gladbach
19:55 Wolfsberger AC – Roma
J GRUBU
19:55 Beşiktaş - Wolverhampton
19:55 Braga - Slovan Bratislava
L GRUBU
17:50 FC Astana - Partizan Belgrad
19:55 AZ Alkmaar - Manchester United