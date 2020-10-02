UEFA Avrupa Ligi I grubunda hangi takımlar var? 2020-2021 sezonu Avrupa Ligi I grubunun takımları neler?

UEFA Avrupa Ligi takımları belli oldu. Bugün çekilen kura ile 12 grupluk dörderli takımlar belli oldu. Temsilcimiz Sivasspor ise I grubunda yer alacak. Peki UEFA Avrupa Ligi I grubunda kimler var? I grubu takımları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde...