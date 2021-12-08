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UEFA Avrupa Ligi gruplarında perde kapanıyor

UEFA Avrupa Ligi gruplarında perde kapanıyor
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6. hafta karşılaşmaları yarın oynanacakAvrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki grup maçları, perşembe günü 16 karşılaşma ile tamamlanacak.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki grup maçları, perşembe günü 16 karşılaşma ile tamamlanacak.

Beş puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü sahasında grup lideri Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacak.

Topladığı 11 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray ise 23: 00'de, grupta ikinci sırada bulunan İtalya ekibi Lazio'ya konuk olacak.

6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Sparta Prag (Çekya) - Brondby (Danimarka)

20.45 Olimpik Lyon ( Fransa ) - Rangers (İskoçya)

20.45 Real Sociedad (İspanya) - PSV (Hollanda)

20.45 Sturm Graz (Avusturya) - Monaco (Fransa)

20.45 Legia Varşova (Polonya) - Spartak Moskova (Rusya)

23.00 Napoli (İtalya) - Leicester City (İngiltere)

20.45 Antwerp (Belçika) - Olympiakos (Yunanistan)

20.45 Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

23.00 Lazio (İtalya) - Galatasaray

23.00 West Ham United (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan - Midtjylland (Danimarka)

23.00 Braga (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Celtic (İskoçya) - Real Betis (İspanya)

23.00 Genk (Belçika) - Rapid Wien (Avusturya)

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AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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