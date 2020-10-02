UEFA Avrupa Ligi grupları belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi grupları belli oldu

02.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:55
UEFA Avrupa Ligi grupları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi 2019-20 sezonunun en iyi futbolcusu, kura çekimi öncesi açıklandı. Geçen sezonun finalisti Inter'in Belçikalı santrforu Romelu Lukaku, ödülün sahibi oldu.

Kura çekimine 4. torbadan katılan Demir Grup Sivasspor, İspanya'nın Villarreal, Azerbaycan'ın Karabağ ve İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımlarının bulunduğu I Grubu'nda yer aldı.

22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek. Dörderli 12 grupta yapılacak 6'şar karşılaşmanın ardından ilk 2 sırayı alan takımlar, son 32 turuna yükselecek.

Ekipler, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

2021 UEFA Avrupa Ligi finali, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Kura sonucu belirlenen 12 grup şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Young Boys (İsviçre), Cluj (Romanya), CSKA Sofya (Bulgaristan)

B Grubu: Arsenal (İngiltere), Rapid Wien (Avusturya), Molde (Norveç), Dundalk (İrlanda)

C Grubu: Bayer Leverkusen (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Nice (Fransa)

D Grubu: Benfica (Portekiz), Standard Liege (Belçika), Rangers (İskoçya), Lech Poznan (Polonya)

E Grubu: PSV Eindhoven (Hollanda), PAOK (Yunanistan), Granada (İspanya), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

F Grubu: Napoli (İtalya), Real Sociedad (İspanya), AZ Alkmaar (Hollanda), Rijeka (Hırvatistan)

G Grubu: Braga (Portekiz), Leicester City (İngiltere), AEK (Yunanistan), Zorya (Ukrayna)

H Grubu: Celtic (İskoçya), Sparta Prag (Çekya), Milan (İtalya), Lille (Fransa)

I Grubu: Villarreal (İspanya), Karabağ (Azerbaycan), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Demir Grup Sivasspor

J Grubu: Tottenham (İngiltere), Ludogorets (Bulgaristan), LASK (Avusturya), Antwerp (Belçika)

K Grubu: CSKA Moskova (Rusya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Feyenoord (Hollanda), Wolfsberger (Avusturya)

L Grubu: Gent (Belçika), Kızılyıldız (Sırbistan), Hoffenheim (Almanya), Slovan Liberec (Slovakya)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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