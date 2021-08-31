UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman başlıyor? Perşembe günü grup maçı var mı? 2021-2022 Avrupa Ligi gruplar ne zaman başlayacak?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimlerinin ardından gruptaki takımlar ve grupları belli olmuştu. Bunun ardından futbol severler UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının ne zaman başlayacağını merak etti. Peki, UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman başlıyor? Perşembe günü grup maçı var mı? 2021-2022 Avrupa Ligi gruplar ne zaman başlayacak? İşte Avrupa Ligi maç tarihleri!

Avrupa Ligi kura çekimlerinin ardından temsilcilerimizin maçları ne zaman başlayacak? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gruptaki ilk maçları ne zaman olacak merak edildi. Peki, UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman başlıyor? Perşembe günü grup maçı var mı? 2021-2022 Avrupa Ligi gruplar ne zaman başlayacak? Bu hafta perşembe günü maç var mı? Grubun ilk maçları hangi perşembe olacak? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ KURALAR ÇEKİLDİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. İlk maçlar 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Grup maçları 9 Aralık'ta sona erecek. Final ise 25 Mayıs'ta Tiran'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, İstanbul'un ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Çekilen kuralar sonucunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. D Grubu'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe; Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşirken, E Grubu'nda yer alan Galatasaray ise Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti. Gruplarda ilk karşılaşmalar 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Grup maçları 9 Aralık'ta son bulacak. Final ise 25 Mayıs tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gruplarda ilk karşılaşmalar 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Grup maçları 9 Aralık'ta son bulacak. Final ise 25 Mayıs tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi ilk grup maçları : 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.