UEFA Avrupa Ligi gecenin tüm maç sonuçları! 11 Mart Avrupa Ligi 2. tur maçları kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Ligi bu gece birbirinden güzel karşılaşmalara sahne oldu. Peki tüm maç sonuçları nelerdir? Avrupa Ligi maçları kaç kaç bitti? Günün tüm maç sonuçları! Avrupa Ligi günün sonuçları! Tüm sonuçlar sizlerle!
Avrupa Ligi grup maçları sona erdi. Bugün UEFA Avrupa Ligi 2. tur karşılaşmaları 1. maçları oynandı. Peki, maç sonuçları kaç kaç? Rövanş mücadelesi ne zaman oynanacak? İşte tüm sonuçlar!
UEFA AVRUPA LİGİ 11 MART PERŞEMBE 2. TUR MAÇ SONUÇLARI
Ajax 3 - 0 Young Boys
Dinamo Kiev 0 - 2 Villarreal
Manchester United 1 - 1 Milan
Slavia Prag 1 - 1 Rangers FC
Granada 2 - 0 Molde
Roma 3 - 0 Shakhtar Donetsk
Olympiakos 1 - 3 Arsenal
Tottenham Hotspur 2 - 0 Dinamo Zagreb
RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN OYNANACAK?
2. tur rövanş maçları 18 Mart Perşembe günü oynanacaktır. O günkü maçların sonucunda çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.