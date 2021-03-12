UEFA Avrupa Ligi gecenin tüm maç sonuçları! 11 Mart Avrupa Ligi 2. tur maçları kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi bu gece birbirinden güzel karşılaşmalara sahne oldu. Peki tüm maç sonuçları nelerdir? Avrupa Ligi maçları kaç kaç bitti? Günün tüm maç sonuçları! Avrupa Ligi günün sonuçları! Tüm sonuçlar sizlerle!