UEFA Avrupa Ligi gecenin tüm maç sonuçları! 11 Mart Avrupa Ligi 2. tur maçları kaç kaç bitti?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

UEFA Avrupa Ligi gecenin tüm maç sonuçları! 11 Mart Avrupa Ligi 2. tur maçları kaç kaç bitti?

12.03.2021 01:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 01:49
UEFA Avrupa Ligi gecenin tüm maç sonuçları! 11 Mart Avrupa Ligi 2. tur maçları kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi bu gece birbirinden güzel karşılaşmalara sahne oldu. Peki tüm maç sonuçları nelerdir? Avrupa Ligi maçları kaç kaç bitti? Günün tüm maç sonuçları! Avrupa Ligi günün sonuçları! Tüm sonuçlar sizlerle!

Avrupa Ligi grup maçları sona erdi. Bugün UEFA Avrupa Ligi 2. tur karşılaşmaları 1. maçları oynandı. Peki, maç sonuçları kaç kaç? Rövanş mücadelesi ne zaman oynanacak? İşte tüm sonuçlar!

UEFA AVRUPA LİGİ 11 MART PERŞEMBE 2. TUR MAÇ SONUÇLARI

Ajax 3 - 0 Young Boys

Dinamo Kiev 0 - 2 Villarreal

Manchester United 1 - 1 Milan

Slavia Prag 1 - 1 Rangers FC

Granada 2 - 0 Molde

Roma 3 - 0 Shakhtar Donetsk

Olympiakos 1 - 3 Arsenal

Tottenham Hotspur 2 - 0 Dinamo Zagreb

RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2. tur rövanş maçları 18 Mart Perşembe günü oynanacaktır. O günkü maçların sonucunda çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Nükhet Duru Meghan Markle Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Mustafa Er Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UEFA Avrupa Ligi gecenin tüm maç sonuçları! 11 Mart Avrupa Ligi 2. tur maçları kaç kaç bitti? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 01:52:41. #1.16#
title