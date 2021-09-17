UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Lazio: 0 (Maç devam ediyor)
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk haftasında Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio'yu konuk ediyor.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk haftasında Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio'yu konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.
Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası "İtalyanca" şov! Basın toplantısına damga vurdu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.