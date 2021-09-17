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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Lazio: 0 (Maç devam ediyor)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Lazio: 0 (Maç devam ediyor)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk haftasında Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio'yu konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk haftasında Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio'yu konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.
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Haber: UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Lazio: 0 (Maç devam ediyor) - Haberler Spor
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