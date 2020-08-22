UEFA Avrupa Ligi Finali: Sevilla: 3 - İnter: 2 (Maç sonucu)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

UEFA Avrupa Ligi Finali: Sevilla: 3 - İnter: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla ve İnter, Köln'de karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi Finali: Sevilla: 3 - İnter: 2 (Maç sonucu)
22.08.2020 00:02 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:06

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla ve İnter, Köln'de karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-2 biten mücadelede İspanyol temsilcisi Sevilla, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak Avrupa'nın 2 numaralı kupasını tam 6. kez müzesine götürmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası içine atılan derin pasa hareketlenen Lukaku, bu pozisyonda Diego Carlos'un hareketiyle yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi.

5. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Lukaku, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Jesus Navas, ceza sahası içine ortaladı. İnter savunmasından önce uçarak kafayı vuran Luuk de Jong topu ağlara göndererek eşitliği getirdi. 1-1

33. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ever Banega, arka direğe gönderdi. Bu noktada müsait durumdaki Luuk de Jong kafayla topu uzak köşeye göndererek takımını öne geçirdi. 2-1

35. dakikada bu kez duran toptan İnter golü buldu. Brozovic'in ceza sahasına gönderdiği ortada Godin yükselip kafayı vurdu ve topu filelere göndererek maça yeniden eşitlik getirdi. 2-2

45+1. dakikada Banega'nın ceza sahasına gönderdiği ortada Ocampos kafayı vurdu ancak bu kez kaleci Handanovic gole izin vermedi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada D'Ambrosio sağdan ortaladı top savunmadan sekti. Boşta kalan topa Gagliardini yerden bir vuruş yaptı ancak Carlos'un kayarak müdahalesi net bir pozisyonu engelledi.

65. dakikada Carlos'un uzaklaştıramadığı topta Barella, savunmanın arkasına sarkan Lukaku'yu gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden şutunu gönderdi ancak kaleci Bono gole izin vermedi.

74. dakikada Banega'nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Carlos, röveşatayla kaleye gönderdi. Lukaku'ya çarpan top filelerle buluştu. 3-2

80. dakikada Banega sağ kanattan yine çok tehlikeli bir orta gönderdi. Ceza sahası içinde yükselen Kounde'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

82. dakikada Barella'nın soldan gönderdiği ortada Lukaku'dan seken top Moses'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda savunmanın müdahalesi sonrasında son dokunan Sanchez oldu. Kounde son anda çizgiden çıkardı.

Stat: RheinEnergie

Hakemler: Danny Makkelie xx, Mario Diks xx, Hessel Steegstra

Sevilla: Bono xxx, Navas xxx, Kounde xxx, Carlos xxx (Gudelj dk. 86 ?), Reguilon xx, Jordan xxx, Fernando xxx, Banega xxx, Suso xxx (Vazquez dk. 77 xx), Ocampos xxx (El Haddadi dk. 71 xx), Jong xxx (En Nesyri dk. 86 ?)

Yedekler: Vaclik, Sanchez, Sergi Gomez, Escudero, Perez, Torres, Alonso Lara, Genaro Rodrigues,

Teknik Direktör: Julen Lopetegui

İnter: Handanovic x, Godin xxx (Candreva dk. 90 ?), Vrij xx, Bastoni x, Barella xx, Gagliardini xx (Eriksen dk. 78 x), D'Ambrosio xx (Moses dk. 78 x), Brozovic xx, Young xx, Martinez x (Sanchez dk. 78 x), Lukaku xx

Yedekler: Padelli, Ranocchia, Pirola, Biraghi, Skriniar, Sensi, Valero, Esposito

Teknik Direktör: Antonio Conte

Goller: Lukaku (dk. 5 pen.), Godin (dk. 35) (İnter), Luuk de Jong (dk. 12 ve dk. 33), Carlos (dk. 74) (Sevilla)

Sarı kartlar: Carlos, Banega (Sevilla), Barella, Bastoni (İnter)

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz Güncel
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş 3. Sayfa
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık Ekonomi
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı Ekonomi
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Sağlık
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi
Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi
Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Alişan Sezen Aksu Bergüzar Korel Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Metin Oktay Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: UEFA Avrupa Ligi Finali: Sevilla: 3 - İnter: 2 (Maç sonucu) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 00:11:23. #1.15#
title