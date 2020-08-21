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UEFA Avrupa Ligi Finali: Sevilla: 3 İnter: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla ve İnter, Köln'de karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi Finali: Sevilla: 3 İnter: 2 (Maç sonucu)
21.08.2020 23:57 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:37

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla ve İnter, Köln'de karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-2 biten mücadelede İspanyol temsilcisi Sevilla, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak Avrupa'nın 2 numaralı kupasını tam 6. kez müzesine götürmeyi başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada D'Ambrosio sağdan ortaladı top savunmadan sekti. Boşta kalan topa Gagliardini yerden bir vuruş yaptı ancak Carlos'un kayarak müdahalesi net bir pozisyonu engelledi.

65. dakikada Carlos'un uzaklaştıramadığı topta Barella, savunmanın arkasına sarkan Lukaku'yu gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden şutunu gönderdi ancak kaleci Bono gole izin vermedi.

74. dakikada Banega'nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Carlos, röveşatayla kaleye gönderdi. Lukaku'ya çarpan top filelerle buluştu. 3-2

80. dakikada Banega sağ kanattan yine çok tehlikeli bir orta gönderdi. Ceza sahası içinde yükselen Kounde'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

82. dakikada Barella'nın soldan gönderdiği ortada Lukaku'dan seken top Moses'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda savunmanın müdahalesi sonrasında son dokunan Sanchez oldu. Kounde son anda çizgiden çıkardı.

Stat: RheinEnergie

Hakemler: Danny Makkelie xx, Mario Diks xx, Hessel Steegstra

Sevilla: Bono xxx, Navas xxx, Kounde xxx, Carlos xxx (Gudelj dk. 86 ?), Reguilon xx, Jordan xxx, Fernando xxx, Banega xxx, Suso xxx (Vazquez dk. 77 xx), Ocampos xxx (El Haddadi dk. 71 xx), Jong xxx (En Nesyri dk. 86 ?)

Yedekler: Vaclik, Sanchez, Sergi Gomez, Escudero, Perez, Torres, Alonso Lara, Genaro Rodrigues,

Teknik Direktör: Julen Lopetegui

İnter: Handanovic x, Godin xxx (Candreva dk. 90 ?), Vrij xx, Bastoni x, Barella xx, Gagliardini xx (Eriksen dk. 78 x), D'Ambrosio xx (Moses dk. 78 x), Brozovic xx, Young xx, Martinez x (Sanchez dk. 78 x), Lukaku xx

Yedekler: Padelli, Ranocchia, Pirola, Biraghi, Skriniar, Sensi, Valero, Esposito

Teknik Direktör: Antonio Conte

Goller: Lukaku (dk. 5 pen.), Godin (dk. 35) (İnter), Luuk de Jong (dk. 12 ve dk. 33), Carlos (dk. 74) (Sevilla)

Sarı kartlar: Carlos, Banega (Sevilla), Barella, Bastoni (İnter) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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