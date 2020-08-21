UEFA Avrupa Ligi Finali: Sevilla: 2 - İnter: 2 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

UEFA Avrupa Ligi Finali: Sevilla: 2 - İnter: 2 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla ve İnter, Köln'de karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Ligi Finali: Sevilla: 2 - İnter: 2 (İlk yarı)
21.08.2020 22:57 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:01

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla ve İnter, Köln'de karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 2-2 berabere bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası içine atılan derin pasa hareketlenen Lukaku, bu pozisyonda Diego Carlos'un hareketiyle yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi.

5. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Lukaku, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Jesus Navas, ceza sahası içine ortaladı. İnter savunmasından önce uçarak kafayı vuran Luuk de Jong topu ağlara göndererek eşitliği getirdi. 1-1

33. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ever Banega, arka direğe gönderdi. Bu noktada müsait durumdaki Luuk de Jong kafayla topu uzak köşeye göndererek takımını öne geçirdi. 2-1

35. dakikada bu kez duran toptan İnter golü buldu. Brozovic'in ceza sahasına gönderdiği ortada Godin yükselip kafayı vurdu ve topu filelere göndererek maça yeniden eşitlik getirdi. 2-2

45+1. dakikada Banega'nın ceza sahasına gönderdiği ortada Ocampos kafayı vurdu ancak bu kez kaleci Handanovic gole izin vermedi.

Stat: RheinEnergie

Hakemler: Danny Makkelie xx, Mario Diks xx, Hessel Steegstra

Sevilla: Bono xx, Navas xxx, Kounde xx, Carlos xx, Reguilon xx, Jordan xx, Fernando xxx, Banega xxx, Suso xx, Ocampos xx, Jong xxx

Yedekler: Vaclik, Sanchez, Sergi Gomez, Escudero, Perez, Gudelj, Torres, Alonso Lara, Genaro Rodrigues, El Haddadi, Vazquez, En Nesyri

Teknik Direktör: Julen Lopetegui

İnter: Handanovic x, Godin xxx, Vrij xx, Bastoni x, Barella xx, Gagliardini xxx, D'Ambrosio xx, Brozovic xxx, Martinez x, Lukaku xxx

Yedekler: Padelli, Ranocchia, Pirola, Biraghi, Skriniar, Moses, Sensi, Valero, Eriksen, Candreva, Sanchez, Esposito

Teknik Direktör: Antonio Conte

Goller: Lukaku (dk. 5 pen.), Godin (dk. 35) (İnter), Luuk de Jong (dk. 12 ve dk. 33) (Sevilla)

Sarı kartlar: Diego Carlos, Ever Banega (Sevilla), Nicolo Barella (İnter)

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti 3. Sayfa
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Sağlık
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi Ekonomi
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi Güncel
Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi
Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
Galatasaray, Real Madrid'in yıldızı James Rodriguez'in menajeriyle görüştü
Galatasaray, Real Madrid'in yıldızı James Rodriguez'in menajeriyle görüştü
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti
Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti
Merih Demiral, takım arkadaşlarından önce yeni sezon çalışmalarına başladı
Merih Demiral, takım arkadaşlarından önce yeni sezon çalışmalarına başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, tırın altında kaldı
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, tırın altında kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Yaşar Güler Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Ozan Güven Onur Saylak Acun Ilıcalı
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: UEFA Avrupa Ligi Finali: Sevilla: 2 - İnter: 2 (İlk yarı) - Köln
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 23:38:25. #1.15#
title