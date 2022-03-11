2021 - 2022 sezonu UEFA Avrupa Ligi 32 takımla grup aşamasında devam ediyor. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi macerasında sporseverler 2022 UEFA Avrupa Ligi finali nerede? UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? UEFA Avrupa Ligi finali nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi finali hangi ülkede yapılacak? Detaylar haberimizde…

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

2022 UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman olacağı merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs 2022'de olması planlanıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

2021 - 2022 sezonu UEFA Avrupa Ligi 32 takımla grup aşamasında devam ediyor. 2022 UEFA Avrupa Ligi finali nerede olacağı merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi finali, İspanya'nın Sevilla kentinde yer alan Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ev sahipliğinde gerçekleşecek. Sevilla kulübünün kullandığı stadyum, 43.883 kişilik kapasiteye sahiptir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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