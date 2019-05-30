UEFA Avrupa Ligi final maçının ardından

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde bir diğer İngiliz ekibi Arsenal'i 4-1 mağlup ederek şampiyon olan Chelsea'nin teknik direktörü Maurizio Sarri, oyuncularının çok zor rakibe karşı çok iyi oyun ortaya koyduğunu söyleyerek, "Avrupa Ligi'nde oynadığımız 15 oyundan 12'sini kazandık, 3'ünü ise berabere kaldık. O yüzden şampiyonluğu hakediyorduk." dedi.

Müsabakanın oynandığı Bakü Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Sarri, şampiyon oldukları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarısının berabere tamamlandığını hatırlatan Sarri, devre arasında oyuncularına daha cesur olmalarını söylediğini kaydetti.

Sarri, "Karşılaşmayı kaybede de bilirdik. Oyuncularım beni dinledi ve çok zor rakibe karşı çok iyi oyun ortaya koydular. Taraftarların beğeneceği bir oyun sergiledik. Avrupa Ligi'nde oynadığımız 15 oyundan 12'sini kazandık, 3'ünü ise berabere kaldık. O yüzden şampiyonluğu hakediyorduk." diye konuştu.

Arsenal'in teknik direktörü Unai Emery

Arsenal'in teknik direktörü Unai Emery de düzenlediği basın toplantısında karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Chelsea takımını kutlayan Emery, "Zor oyun olacağını biliyorduk. Chelsea bizden daha iyi oynadı. İlk yarıda öne geçmek fırsatlarımız vardı. İkinci yarıda ise onlar fırsatları iyi değerlendirdi ve ilk golü attı. İlk gol çok önemliydi. Gol sonrasında daha sakin oynamalıydık fakat yanlış yaptık. Onların oyuncuları yanlışlarımızı gördü ve iyi değerlendirdi. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA