UEFA Avrupa Ligi final maçı ne zaman? 2020 Avrupa Ligi nerede oynanacak? UEFA finaline kimler çıkacak?
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UEFA Avrupa Ligi final maçı ne zaman? 2020 Avrupa Ligi nerede oynanacak? UEFA finaline kimler çıkacak?

Futbolseverlerin büyük merakla beklediği UEFA Avrupa Ligi final maçı Cuma gerçekleşecek. UEFA Avrupa Ligi maçı hangi takımlar arasında gerçekleşecek? UEFA Avrupa Ligi hangi takımlara arsında olacak?

UEFA Avrupa Ligi final maçı ne zaman? 2020 Avrupa Ligi nerede oynanacak? UEFA finaline kimler çıkacak?
18.08.2020 10:52 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:55

Koronavirüs sebebiyle ertelenen UEFA Avrupa Ligi final maçı Cuma GÜNÜ Almanya'nın Köln kentinde gerçekleşecek. Final maçı ile ilgili detaylar haberimizde mevcuttur.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Kupa, 21 Ağustos Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Online olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan UEFA Başkanı Ceferin, maçlara seyirci alını alınmayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: "Şu anda finalleri seyircili oynatabileceğimizi düşünmüyorum ama işler sürekli değişiyor. Şu anda umudum, bu turnuvaları oynayacağız. Seyirci ile ilgili henüz resmi bir karar vermedik, Temmuz başında bu kararı vereceğiz."

UEFA FİNALİNE KİMLER ÇIKACAK?

Mücadeleyi 5-0 kazanan Inter, finalde Sevilla'nın rakibi oldu. Inter, 1998'den bu yana ilk, toplamda 5. kez adını finale yazdırdı. Final maçı 21 Ağustos 2020 tarihinde Almanya'nın Köln şehrindeki RheinEnergie Stadyumunda oynanacak maç Sevilla ve Inter arasında gerçekleşecektir.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NEREDE OLACK?

Polonya'nın PGE Arena Gdansk stadyumunda 27 Mayıs 2020 tarihinde oynanması planlanan maç COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelenmiştir. Final maçı 21 Ağustos 2020 tarihinde Almanya'nın Köln şehrindeki RheinEnergie Stadyumunda oynanacaktır.

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