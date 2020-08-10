UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA'da bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarının programı! UEFA maçları hangi kanalda, şifresiz mi? Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, eleme maçları başlıyor. Çeyrek final heyecanı yaşanacak olan turnuvada bugün ve yarın müsabakalar yapılacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA'da bugün hangi maçlar var? UEFA maçları hangi kanalda, şifresiz mi?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları, tekrar başladı. Tek maç eleme usulüne göre Almanya'da oynanacak olan karşılaşmalar öncesi sporseveler UEFA Avrupa Ligi fikstürü, UEFA maçları hangi kanalda, şifresiz mi veUEFA'da bugün hangi maçlar var konuları merak edildi. UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ 10 Ağustos Pazartesi: 22.00 Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya) – Beinsports 22.00 Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) Beinsports 11 Ağustos Salı: 22.00 Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya) – Beinsports 22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Basel (İsviçre) - Beinsports