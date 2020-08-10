UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA'da bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarının programı! UEFA maçları hangi kanalda, şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA'da bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarının programı! UEFA maçları hangi kanalda, şifresiz mi?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, eleme maçları başlıyor. Çeyrek final heyecanı yaşanacak olan turnuvada bugün ve yarın müsabakalar yapılacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA'da bugün hangi maçlar var? UEFA maçları hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA'da bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarının programı! UEFA maçları hangi kanalda, şifresiz mi?
10.08.2020 08:55 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:16

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları, tekrar başladı. Tek maç eleme usulüne göre Almanya'da oynanacak olan karşılaşmalar öncesi sporseveler UEFA Avrupa Ligi fikstürü, UEFA maçları hangi kanalda, şifresiz mi veUEFA'da bugün hangi maçlar var konuları merak edildi.

UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

10 Ağustos Pazartesi:

22.00 Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya) – Beinsports

22.00 Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) Beinsports

11 Ağustos Salı:

22.00 Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya) – Beinsports

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Basel (İsviçre) - Beinsports

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