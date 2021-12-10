UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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