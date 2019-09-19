UEFA Avrupa Ligi başlıyor: Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçları saat kaçta, hangi kanalda?

19.09.2019 20:15

UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımları, bu akşam gruplarda ilk hafta maçları için sahaya çıkıyor.



Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, ilk maçlarında deplasmanda mücadele edecek. Euronews.com'da Görüntüle