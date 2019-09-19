UEFA Avrupa Ligi başlıyor: Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçları saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, ilk maçlarında deplasmanda sahaya çıkacak. Bu akşam oynanması beklenen karşılaşmalar saat kaçta başlıyor? Hangi kanalda yayınlanıyor?
19.09.2019 20:15
UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımları, bu akşam gruplarda ilk hafta maçları için sahaya çıkıyor.
Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, ilk maçlarında deplasmanda mücadele edecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com