UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu 3. ön eleme turu kuraları çekildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu 3. ön eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone ile karşılaşacak.
Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
Şampiyonlar Yolu
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/ Omonoia FC (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)/ Flora Tallinn (Estonya)
Mura (Slovenya)/ Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)/ Zalgiris Vilnius (Litvanya)
Kairat Almaty (Kazakistan)/ Kızılyıldız (Sırbistan) - Alashkert (Ermenistan)/ Sheriff Tiraspol (Moldova)
Lincoln Red Imps (Cebelitarık)/ CFR Cluj (Romanya) - Bratislava (Slovakya)/ Young Boys (İsviçre)
Olympiakos (Yunanistan)/ Neftçi PFK (Azerbaycan) - Malmö (İsveç)/ HJK Helsinki (Finlandiya)
Ana Yol
Jablonec (Çekya) - Celtic FC (İskoçya)/ Midtjylland (Danimarka)
Rapid Wien (Avusturya)/ Sparta Prag (Çekya) - Anorthosis Famagusta (Kıbrıs Rum Kesimi)
PSV Eindhoven (Hollanda)/ Galatasaray - St Johnstone (İskoçya)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz