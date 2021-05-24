UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kupası tanıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kupası tanıtıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kupası tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

UEFA, 2021-22 sezonunda ilk kez düzenlenecek Avrupa Konferans Ligi'nin şampiyonluk kupasını tanıttı.

UEFA, 2021-22 sezonunda ilk kez düzenlenecek Avrupa Konferans Ligi'nin şampiyonluk kupasını tanıttı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 57,5 santimetre uzunluğundaki ve 11 kilo ağırlığındaki kupada, grup aşamasındaki katılımcı sayısını temsilen, tabandan tepeye kıvrılarak ulaşan 32 altıgen şerit bulunuyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, üç ön eleme ve bir play-off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.

Dörderli 8 grupta ilk sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Grupları ikinci sırada bitiren 8 takım ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 grup üçüncüsüyle son 16 turuna çıkmak için eleme turu oynayacak.

Maçların Avrupa Ligi gibi perşembe günleri oynanacağı turnuvanın finali, 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi'nden men cezası yolda
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi'nden men cezası yolda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sibel Can Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kupası tanıtıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 14:22:34. #1.15#

title