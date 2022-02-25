UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kurası çekildi - Haberler
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kurası çekildi

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kurası çekildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Karşılaşmaların 10 ve 17 Mart'ta oynanacağı son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:

Olimpik Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre)

Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa)

PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika)

Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya)

PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya)

Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda)

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Hollanda, İsviçre, Spor, Haberler

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