UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ülkemizi Trabzonspor ve Sivasspor'un temsil ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu.

Ülkemizi Trabzonspor ve Sivasspor'un temsil ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu.

Temsilcimiz Sivasspor, 3. Ön eleme Turu'nda Dinamo Batumi'yi elemesi halinde play-off turunda Lokomotiv Plovdiv - Kopenhag eşleşmesinin galibiyle oynayacak. 3. Ön eleme turunda Molde ile karşılaşacak temsilcimiz Trabzonspor ise, Molde'yi elemesi halinde play-off turunda AS Roma'nın rakibi olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ise Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans ligi play-off turunda Vojvodina - LASK eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu karşılaşmaları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) / Kopenhag (Danimarka)...
Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) / Kopenhag (Danimarka)...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Meral Akşener Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Kerem Kamışlı Sevda Erginci
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 15:46:41. #1.15#

title