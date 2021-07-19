UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu 3. ön eleme turu kuraları çekildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu 3. ön eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Sivasspor ise Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle tur mücadelesi verecek.
Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
Şampiyonlar Yolu
Dinamo Tiflis (Gürcistan)/ Maccabi Hayfa (İsrail) - HB Torshavn (Faroe Adaları)/ Podgorica (Karadağ)
Linfield (Kuzey İrlanda)/ Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus)/ Fola Esch (Lüksemburg)
Shamrock Rovers (İrlanda) - Teuta (Arnavutluk)/ Inter Club d'Escaldes (Andorra)
Riga FC (Letonya)/ Shkendija (Kuzey Makedonya) - Folgore (San Marino)/ Hibernians (Malta)
Piriştina (Kosova)/ Connah's Quay Nomads (Galler) - Valur (İzlanda)/ Bodo Glimt (Norveç)
Ana Yol
KuPS Kuopio (Finlandiya)/ Vorskla Poltava (Ukrayna) - Astana (Kazakistan)/ Aris Thessaloniki (Yunanistan)
Ujpest (Macaristan)/ Vaduz (Lihtenştayn) - Basel (İsviçre)/ Partizani (Arnavutluk)
FC Luzern (İsviçre) - Drita (Kosova)/ Feyenoord (Hollanda)
Trabzonspor - Molde (Norveç)/ Servette (İsviçre)
Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan)/ Slovacko (Çekya) - Copenhagen (Danimarka)/ Torpedo-Belaz Zhodino (Belarus)
Panevezys (Litvanya)/ Vojvodina (Sırbistan) - LASK (Avusturya)
Sochi (Rusya)/ Keşla (Azerbaycan) - Partizan (Sırbistan)/ Dunajska Streda (Slovakya)
Elfsborg (İsveç)/ Milsami Orhei (Moldova) - Velez (Bosna Hersek)/ AEK (Yunanistan)
RFS (Letonya)/ Puskas Akademia (Macaristan) - Gent (Belçika)/ Valerenga (Norveç)
Dudelange (Lüksemburg)/ Bohemians (İrlanda) - PAOK (Yunanistan)
Cukaricki (Sırbistan)/ Sumgait (Azerbaycan) - Hammarby (İsveç)/ Maribor (Slovenya)
Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)/ Vllaznia (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan)/ Ashdod (İsrail)
Ararat Yerevan (Ermenistan)/ Slask Wroclaw (Polonya) - Arda Kardzhali (Bulgaristan)/ Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
Kolos Kovalivka (Ukrayna) - FCSB (Romanya)/ Shakhter Karagandy (Kazakistan)
Hibernian (İskoçya)/ Santa Coloma (Andorra) - Gzira United (Malta)/ Rijeka (Hırvatistan)
Kauno Zalgiris (Litvanya)/ The New Saints (Galler) - Viktoria Plzen (Çekya)/ Dynamo Brest (Belarus)
Hajduk Split (Hırvatistan)/ Tobol Kostanay (Kazakistan) - Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)/ Zilina (Slovakya)
Spartak Trnava (Slovakya)/ Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (Romanya) - Sutjeska (Karadağ)/ Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Hafnarfjördur (İzlanda)/ Rosenborg (Norveç) - Domzale (Slovenya)/ Honka Espoo (Finlandiya)
Universitatea Craiova (Romanya)/ Laçı (Arnavutluk) - Anderlecht (Belçika)
Vitesse (Hollanda) - Dundalk (İrlanda)/ Levadia Tallinn (Estonya)
Dinamo Batum (Gürcistan)/ BATE Borisov (Belarus) - Petrocub-Hincesti (Moldova)/ Sivasspor
Shkupi (Kuzey Makedonya)/ Santa Clara (Portekiz) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)/ Birkirkara (Malta)
Paços de Ferreira (Portekiz) - Larne (Kuzey İrlanda)/ AGF Aarhus (Danimarka)
Austria Wien (Avusturya)/ Breidablik (İzlanda) - Aberdeen (İskoçya)/ BK Hacken (İsveç)
Suduva (Litvanya)/ Rakow Czestochowa (Polonya) - Rubin (Rusya)
CSKA Sofya (Bulgaristan)/ Liepaja (Letonya) - Pogon Szczecin (Polonya)/ Osijek (Hırvatistan)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz