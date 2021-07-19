UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu 3. ön eleme turu kuraları çekildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu 3. ön eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sivasspor ise Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle tur mücadelesi verecek.

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Şampiyonlar Yolu

Dinamo Tiflis (Gürcistan)/ Maccabi Hayfa (İsrail) - HB Torshavn (Faroe Adaları)/ Podgorica (Karadağ)

Linfield (Kuzey İrlanda)/ Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus)/ Fola Esch (Lüksemburg)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Teuta (Arnavutluk)/ Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Riga FC (Letonya)/ Shkendija (Kuzey Makedonya) - Folgore (San Marino)/ Hibernians (Malta)

Piriştina (Kosova)/ Connah's Quay Nomads (Galler) - Valur (İzlanda)/ Bodo Glimt (Norveç)

Ana Yol

KuPS Kuopio (Finlandiya)/ Vorskla Poltava (Ukrayna) - Astana (Kazakistan)/ Aris Thessaloniki (Yunanistan)

Ujpest (Macaristan)/ Vaduz (Lihtenştayn) - Basel (İsviçre)/ Partizani (Arnavutluk)

FC Luzern (İsviçre) - Drita (Kosova)/ Feyenoord (Hollanda)

Trabzonspor - Molde (Norveç)/ Servette (İsviçre)

Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan)/ Slovacko (Çekya) - Copenhagen (Danimarka)/ Torpedo-Belaz Zhodino (Belarus)

Panevezys (Litvanya)/ Vojvodina (Sırbistan) - LASK (Avusturya)

Sochi (Rusya)/ Keşla (Azerbaycan) - Partizan (Sırbistan)/ Dunajska Streda (Slovakya)

Elfsborg (İsveç)/ Milsami Orhei (Moldova) - Velez (Bosna Hersek)/ AEK (Yunanistan)

RFS (Letonya)/ Puskas Akademia (Macaristan) - Gent (Belçika)/ Valerenga (Norveç)

Dudelange (Lüksemburg)/ Bohemians (İrlanda) - PAOK (Yunanistan)

Cukaricki (Sırbistan)/ Sumgait (Azerbaycan) - Hammarby (İsveç)/ Maribor (Slovenya)

Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)/ Vllaznia (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan)/ Ashdod (İsrail)

Ararat Yerevan (Ermenistan)/ Slask Wroclaw (Polonya) - Arda Kardzhali (Bulgaristan)/ Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

Kolos Kovalivka (Ukrayna) - FCSB (Romanya)/ Shakhter Karagandy (Kazakistan)

Hibernian (İskoçya)/ Santa Coloma (Andorra) - Gzira United (Malta)/ Rijeka (Hırvatistan)

Kauno Zalgiris (Litvanya)/ The New Saints (Galler) - Viktoria Plzen (Çekya)/ Dynamo Brest (Belarus)

Hajduk Split (Hırvatistan)/ Tobol Kostanay (Kazakistan) - Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)/ Zilina (Slovakya)

Spartak Trnava (Slovakya)/ Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (Romanya) - Sutjeska (Karadağ)/ Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Hafnarfjördur (İzlanda)/ Rosenborg (Norveç) - Domzale (Slovenya)/ Honka Espoo (Finlandiya)

Universitatea Craiova (Romanya)/ Laçı (Arnavutluk) - Anderlecht (Belçika)

Vitesse (Hollanda) - Dundalk (İrlanda)/ Levadia Tallinn (Estonya)

Dinamo Batum (Gürcistan)/ BATE Borisov (Belarus) - Petrocub-Hincesti (Moldova)/ Sivasspor

Shkupi (Kuzey Makedonya)/ Santa Clara (Portekiz) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)/ Birkirkara (Malta)

Paços de Ferreira (Portekiz) - Larne (Kuzey İrlanda)/ AGF Aarhus (Danimarka)

Austria Wien (Avusturya)/ Breidablik (İzlanda) - Aberdeen (İskoçya)/ BK Hacken (İsveç)

Suduva (Litvanya)/ Rakow Czestochowa (Polonya) - Rubin (Rusya)

CSKA Sofya (Bulgaristan)/ Liepaja (Letonya) - Pogon Szczecin (Polonya)/ Osijek (Hırvatistan)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...
Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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