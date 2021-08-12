UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor...
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor...
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor avantajıyla play-off turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor avantajıyla play-off turuna yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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