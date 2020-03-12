UEFA, Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını koronavirüs konusunu görüşmek üzere 17 Mart'ta video... UEFA, Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını koronavirüs konusunu görüşmek üzere 17 Mart'ta video konferans ile toplantıya davet etti.

UEFA, Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını koronavirüs konusunu görüşmek üzere 17 Mart'ta video konferans ile toplantıya davet etti. - İSTANBUL Kaynak: İHA