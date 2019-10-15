UEFA asker selamına soruşturma başlattı

15.10.2019 19:53

UEFA, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Fransa ve Arnavutluk karşılaşmalarında gerçekleştirdiği asker selamına ilişkin disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.A Milli Takım futbolcularının yapmış olduğu asker selamını, "Potansiyel kışkırtıcı ve politik davranış" olarak nitelendiren ve Türkiye'ye soruşturma açan UEFA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de de Fransa karşısında oynanan karşılaşmalarda Türkiye milli takım oyuncularının 'Potansiyel kışkırtıcı ve politik davranışlarından dolayı' disiplin soruşturması başlatmak üzere Etik ve Disiplin Müfettişi atanmıştır."

Kaynak: DHA

- İstanbul