UEFA, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu kutladı - Haberler Spor
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UEFA, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu kutladı

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
UEFA, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu kutladı

UEFA, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı ilk sırada tamamlayan Türkiye'yi tebrik etti.

UEFA, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı ilk sırada tamamlayan Türkiye'yi tebrik etti.

UEFA'nın twitter'daki sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ampute Futbol Milli Takımı'nın finalde İspanya'yı 6-0 yendiği belirtilerek, "Tebrikler Türkiye." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Kulübü ve Trabzon spor Kulübü başta olmak üzere, birçok spor kulübü ile federasyon da milli takımın başarısını kutladı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

 Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

 Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi
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