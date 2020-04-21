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UEFA, 55 ülke federasyonu ile görüştü

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu.

21.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:38
UEFA, 55 ülke federasyonu ile görüştü

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, birliğe üye 55 ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, ertelenen maçlara ilişkin yeni tarihlerin toplantıda konuşulduğu belirtilerek, "Yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde güçlü bir tavsiye verilmiştir." denildi.

Liglerin geleceğine ilişkin alınacak kararların, 23 Nisan Perşembe günü yapılacak toplantının ardından duyurulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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