UEFA'dan seyirci kısıtlaması ve oyuncu değişikliği kararı
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UEFA'dan seyirci kısıtlaması ve oyuncu değişikliği kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
UEFA'dan seyirci kısıtlaması ve oyuncu değişikliği kararı

UEFA, statlarda uygulanan yüzde 30 seyirci kısıtlaması kararını kaldırdığını açıkladı.

UEFA, statlarda uygulanan yüzde 30 seyirci kısıtlaması kararını kaldırdığını açıkladı. Buna göre müsabakalara yüzde kaç kapasiteyle seyirci alınacağı kararını yerel makamlar verecek.

Online olarak yapılan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Yönetim Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. UEFA, organizasyonlarındaki yüzde 30 seyirci kısıtlaması kararını kaldırdı. Karşılaşmalara yüzde kaç seyirci alınacağı kararını yerel makamlar alacak.

UEFA, ayrıca 5 oyuncu değişikliği kuralının EURO 2020, Uluslar Ligi finalleri ve Uluslar Ligi'nde de geçerli olacağını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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