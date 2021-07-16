UEFA, 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı
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UEFA, 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı

UEFA, 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

UEFA, 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağını duyurdu.

UEFA, 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'deki ev sahipliği hakkı Porto'ya verilen İstanbul'un 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyeceği belirtildi.

İstanbul'un yanı sıra Şampiyonlar Ligi finaline 2022'de Rusya'nın Saint Petersburg, 2024'te İngiltere'nin Londra ve 2025'te Almanya'nın Münih şehrinin ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

Avrupa Ligi finalinin ise 2022'de İspanya'nın Sevilla, 2023'te Macaristan'ın Budapeşte, 2024'te İrlanda'nın Dublin ve 2025'te İspanya'nın Bilbao kentinde oynanacağı bildirildi.

Avrupa kupaları grup kura çekimleri İstanbul'da

UEFA, Avrupa kupaları grup kura çekimlerinin iki sezon boyunca İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Buna göre; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kuralarının İstanbul'da çekileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Son Dakika: 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak
Son Dakika: 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kura çekimlerinin İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kura çekimlerinin İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
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