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UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nda Türkiye, İtalya'ya 4-0 yenildi

UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nda Türkiye, gruptaki ikinci maçında İtalya'ya 4-0 mağlup oldu.

26.02.2020 21:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:56
UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nda Türkiye, İtalya'ya 4-0 yenildi

UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nda , gruptaki ikinci maçında 'ya 4-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Antalya'da devam eden turnuvada, Mardan 1 Nolu Statta oynanan maçta ay-yıldızlılar, 18. dakikada Tommaso Mancini, 78. dakikada penaltıdan Michele Masala, 88 ve 90+5. dakikalarda Andrea Semenza'nın golleri ile İtalya'ya 4-0 yenildi.

Türkiye, ilk maçında Paraguay'ı 1-0 yenmiş, İtalya ilk maçında 'ya 5-2 yenilmişti.

Günün diğer karşılaşmasında Fransa, Paraguay'ı 5-0 yendi.

Milliler, turnuvadaki son maçında 29 Şubat Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak.

UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nın formatına göre kazanan takımlar 3 puan alırken, kaybeden takımlar puan alamıyor. Karşılaşmaların berabere bitmesi durumunda ise uzatmalara gidilmeden seri penaltı atışları yapılacak ve kazanan takım 2, kaybeden takım 1 puan alacak.

Kaynak: AA

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