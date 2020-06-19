UEDAŞ trafolarından maske uyarısı
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UEDAŞ trafolarından maske uyarısı

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Bursa'nın çeşitli noktalarındaki trafolara maske kullanımı ve sosyal mesafeyi resmetti.

UEDAŞ trafolarından maske uyarısı
19.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:47

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Bursa'nın çeşitli noktalarındaki trafolara maske kullanımı ve sosyal mesafeyi resmetti. "Trafolar Konuşuyor" projesi kapsamında bugüne kadar 44 trafoyu hayata kazandıran UEDAŞ, yeni normal dönemde boyanan trafo sayısını 47'ye çıkardı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde bir nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), korona virüs salgını ile mücadeleye dikkat çekmek için örnek bir çalışmaya imza attı. Daha önce sağlık çalışanları ve ekipleri için siperlik maske üretimi yapan UEDAŞ bu kez de trafoları maske temasıyla boyadı.

Pandemi sürecinde kesintisiz enerji için yoğun bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "UEDAŞ olarak enerji kesintilerine en hızlı şekilde müdahale edebilmek için 7/24 esasıyla hizmet veriyoruz. Pandemi sürecinde enerji kesintisi yaşanmaması adına teknik altyapımızla rutin kontrollerimizi yapıp, olası arıza noktalarını önceden tespit ederek önceden önleme adına müdahalelerimizi hız katarak sürdürdük. Sağlık çalışanları ve ekiplerimiz için siperlik üretimi gerçekleştirip dağıtımını sağladık. Yeni normal dönemde biz de UEDAŞ olarak maske kullanımı takımı ve sosyal mesafeye dikkat çekmek için merkezimizin bulunduğu Bursa'da trafoları boyadık. Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerimizde yoğun lokasyonlarda yer alan 3 trafoyu hayata kazandırarak vatandaşlarımızın sağlıkları açısından maske takmalarına destek olmayı amaçladık. Renklendirdiğimiz trafoların vatandaşlarımızın maske takmaya dikkat etmelerine ve vaka sayılarının azalmasına etki etmesini diliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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