UEDAŞ'tan konuşan trafo projesi



BURSA - Güney Marmara Bölgesi'nin Elektrik Dağıtım Şirketi Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ), anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor.

Toplumsal sorunlar karşısında farkındalık ve duyarlılık oluşturmak çalışmalar yürüten UEDAŞ, trafo binalarının duvarlarını sosyal sorumluğa açarak toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlamayı hedefliyor. Kadına şiddet, engelsiz yaşam, çocuk istismarı, bağımlılık ve trafik kurallarına yönelik görsel mesajlar için trafoları kullanacak olan UEDAŞ, böylece sosyal mesajları görsel bir şekilde kamuoyu ile paylaşacak. Bursa'nın yanı sıra Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yürütülecek proje kapsamında, trafolardaki tekdüzeliğin ve olumsuz yazıların önüne geçilirken aynı zamanda sosyal mesajlar verilmesi amaçlanıyor.

Toplumsal sorunların sanatın gücünden yararlanarak ele alınması için trafoları grafiti sanatçılarının usta ellerine bırakan UEDAŞ, çoğu kişinin elektrik trafosu olduğunu dahi bilmediği yapıları tek tek şehrin en ilgi çeken eserleri haline getiriyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışacak olan grafiti sanatçıları trafik kuralları, kadına şiddetin önüne geçilmesi, sağlıklı yaşam konularını sanata dönüştürecek. Bu kapsamda "Engel Sen Olma", "Emniyet Kemeri Hayata Bağlar", "Harekete Geç" bilgilendirme yazıları trafolara grafiti şeklinde yazılacak. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazılarının da yazılması planlanıyor.

İlk uygulaması Nilüfer'de gerçekleştirilen proje ile UEDAŞ'ın hizmet bölgesi olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da belirlenen 30 trafoda boyama çalışması başlatıldı. Sprey boyalarla gerçekleştirilen uygulama öncesinde grafitinin uygulanacağı alana özel şekil hazırlanıyor. Profesyonel bir ekip tarafından yapılan çizimler şehirlere renk katacak.