Uedaş'tan Karacabey'e 7 Milyonluk Yatırım

UEDAŞ, Karacabey ilçesine 2018 yılında 7 milyonluk yatırım yapmayı hedefliyor.

Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıya, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şen, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, UEDAŞ Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Emre Şenhasırcı, UEDAŞ Karacabey İşletme Sorumlusu Ömer Faruk Kaya, BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya, Karacabey Belediyesi daire amirleri ve UEDAŞ yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Emre Şenhasırcı, "2017 yılına göre 2018 yılında Karacabey'e yaklaşık 3 kat daha fazla yatırım yapmayı planlıyoruz. Burada şehir merkezinin yanında köy şebekesi yenilemesi, ENH yenilemesi, köy şebekelerindeki alternatif besleme açısından çok kritik role sahip kök tesisleriyle beraber yaklaşık 7 milyon civarında bir yatırımı Karacabey'e 2018 yılında kazandıracağız. Tabi yatırımı önceliklendirirken amacımız can ve mal güvenliğinin sağlanması. İkinci amacımız ise tedarik sürekliliğini sağlamak" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, "UEDAŞ tarafından Karacabey'e 2018 yılında yapılacak yatırımları değerlendiriyoruz. 2017 yılında elektrik hatlarının yer altına alınması konusunda iyi çalışmalar yapıldı. 2018 yılında da yatırım programında bunun için ciddi bir kaynak ayrılmış. Halkımızı çok rahatsız etmeden bu çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte trafo yenilemeleri yapılıyor. Teknoloji noktasında son gelişmeler kullanılıyor. Merkezde ve kırsalda elektrik arızalarının en aza indirilmesi için tüm imkanlar kullanıyor. Yapılan çalışmalardan halkımız ziyadesiyle memnun. Çünkü yıllardan beri bekledikleri ve arzu ettikleri çalışmalar gerçekleşiyor. Karacabey abone sayısına göre elektrik sarfiyatı yüksek düzeylerde olan bir ilçe. Bu talebi karşılamak ve en az kesinti ile bu işleri sürdürebilmek için teknolojinin yenilenmesinin yanında ilave yatırımların gerçekleştirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. - BURSA