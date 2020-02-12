UEDAŞ'tan elektrik kesintilerine uzaktan ve hızlı çözüm

12.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:02

Limak Enerji bünyesinde 4 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), elektrik kesintilerine uzaktan ve anında müdahale ederek arızayı kısa sürede giderebilen sistem kullanıyor.

Kesinti sürelerini en aza indirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında geliştirilen SCADA sistemiyle, arızanın giderilmesi için hattın uzaktan beslenmesi sağlanıyor.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, SCADA Projesi'nin birinci fazıyla Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da kritik noktalarda yer alan 290 dağıtım merkezinin devreye alındığını bildirdi.

SCADA Yaygınlaştırma Projesi kapsamında 2019 yılı itibarıyla devreye alınan istasyon sayısının 413'e ulaştığını belirten Danacı, "Bir önceki yıla göre, 2019'da kesinti sayısı yüzde 24, kesinti süresi yüzde 41 azaldı. Şebekede oluşan arıza sayısı da yüzde 24 azaldı ve her 3 arızadan biri çözüme ulaştı. UEDAŞ'ın çağrı merkezine gelen çağrı sayısı da yüzde 16 azaldı." dedi.

Danacı, bu sistemle hatlarda oluşan arızaların yüzde 37'sinin uzaktan çözüldüğünü vurguladı.

Şebekenin yüzde 48'i SCADA'ya alınarak, dağıtılan enerjinin tamamının uzaktan kontrol edilebilir hale geldiği bilgisini veren Danacı, şunları söyledi:

"Bu yatırımımızla hizmet bölgesi iller kapsamında SCADA sisteminden sorumlu bir yönetici, iki mühendis, 5 operatör ve 15 teknik saha personeli olmak üzere 23 personel istihdam ettik. Tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini 24 saat kesintisiz izlemeye ve arızalara uzaktan müdahaleye olanak sağlayan sisteme 40 milyon lira yatırım yapılması planlanıyor. Böylece sistemde, 500 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA