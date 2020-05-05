UEDAŞ, ramazan ayında da kesintisiz enerji için görev başında

UEDAŞ, ramazan ayında da kesintisiz enerji için görev başındaLİMAK Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, ramazan ayında da kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdürüyor.