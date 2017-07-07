Uedaş Muhtarları Dinledi

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) yetkilileri, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü, muhtarların talep ve beklentilerini dinledi. Toplantıya Genel Müdür Gümüşlü'nün yanı sıra Sistem İşletme Direktörü Mehmet Koç, Yatırım Direktörü Bora Özçelik, Yıldırım İşletme Müdürü Ahmet Berk, Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, Yıldırım Sistem İşletme Mühendisi Hakan Ocak ve 60 civarında mahalle muhtarı katıldı.



Değerlendirme toplantısında ilgili birim müdürleri ilçedeki yatırım ve hizmetler hakkında bilgiler verirken, muhtarlar da mahallelerindeki sıkıntı ve talepleri dile getirdi. Hizmet kalitesinin her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade eden İbrahim Gümüşlü, müşteri odaklı yönetim anlayışı içerisinde hareket ettiklerini belirterek, "UEDAŞ olarak 7 yılda bölgemize 1 milyar 500 milyon lira yatırım yaptık. Yıllık yatırımlarımız normal şartlarda aralık ayında biter. Bu yıl bütün yatırımlarımızı ekim ayı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz" dedi.



Yatırımlarla birlikte enerji altyapısında büyük bir iyileşme sağladıklarına dikkat çeken Gümüşlü, "Bütün paydaşlarımızla birlikte bölgemizde kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunmak için hizmetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



Genel Müdür İbrahim Gümüşlü, ilgili birim yetkililerine talimat vererek aksaklıkların çözümü konusunda yardımcı olunmasını istedi. Mahallelerdeki sıkıntıları aktaran muhtarlar, böyle bir toplantı düzenlendiği için UEDAŞ yetkililerine teşekkür etti.



Başta Bursa olmak üzere Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde 35.501 km alanda toplamda 2.9 milyon müşteriye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 4 il, 55 ilçe, 2221 mahalle ve 636 köy sorumluluk sahasında 2177 personelle 7/24 hizmet veriyor. 2016 yılında 255 milyon TL'lik yatırımı hayata geçiren UEDAŞ, üçüncü uygulama dönemi olarak adlandırılan 2016 ile 2020 yılları arasında toplam 1,3 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirecek. - BURSA