Uedaş Genel Müdürü Gümüşlü'den Başkan Gökhan'a Ziyaret

Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı ziyaret etti.



Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, göreve yeni başlaması nedeni ile Başkan Gökhan'a nezaket ziyaretinde bulunan Gümüşlü'ye, Çanakkale UEDAŞ Müdürü Fatih Danacı ve şirket yetkilileri eşlik etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökhan, Gümüşlü'ye yeni görevinde başarılar diledi.



Gümüşlü, Gökhan'a şirketin çalışmaları hakkında bilgi verirken, ziyaret güncel konulara ilişkin sohbetin ardından sona erdi.