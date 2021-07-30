UDO Games, yatırım turunda 420 bin dolar topladı!

Mobil oyun stüdyosu UDO Games, yakın zamanda yaptığı bir yatırım turunda 420 bin dolar yatırım aldığını açıkladı. Şirket, yatırımın oyun sektörüne daha fazla insan kazandıracak yeni bir proje için kullanılacağını belirtti. İşte detaylar!

2013 yılında Mustafa Türker Karahan, Gökhan Güngör ve Andaç Altak tarafından kurulan Ankara merkezli mobil oyun girişimi UDO Games ilk yatırım turunu WePlay Ventures ve Lima Ventures ortaklığında tamamladı. Şirket, 4.2 milyon dolar değerleme üzerinden 420 bin dolar yatırım aldı.

UDO Games daha önce, GetJellied, Smashers.io ve Goons.io gibi oyunları piyasaya sürdü. Şirket, yatırımın oyun sektörüne daha fazla insan kazandıracak yeni projesi Next Gen Devs için kullanılacağını belirtti.

"OYUN SEKTÖRÜNE YENİ YÜZLER KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

UDO Games ekibi, "Bu yatırımla birlikte ülkedeki oyun sektörüne yeni yüzler kazandırmak için Next Gen Devs isminde bir proje başlattık. Bu proje kapsamında bu yaz düzenlediğimiz staj programına 200'den fazla başvuru yapıldı. 30 kişilik bir stajyer grubunu 6 hafta süren bir eğitim ve uygulamalı oyun geliştirme programına dâhil ettik. Bununla birlikte sektörden önemli isimlerin katıldığı haftalık canlı yayınlar yaparak oyun geliştirme konusunda herkesin yararlanabileceği video içerikler oluşturuyoruz. Bu proje kapsamında ilerleyen zamanlarda oyun geliştirme etkinlikleri de düzenleyerek tüm bu proje içeriği ile nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda ciddi adımlar atacağız" dedi.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ STÜDYOLAR ARASINDA BİZİ EN ÇOK HEYECANLANDIRAN UDO GAMES OLDU"

WePlay Ventures yönetici ortağı Bora Koçyiğit; "WePlay olarak kurulduğumuz günden beri yüzlerce oyun stüdyosu ile tanışma ve görüşme fırsatı bulduk. UDO Games bu stüdyolar arasında bizi en çok heyecanlandıran stüdyoların başında geliyor. Onların çıktığı bu yolda bizler de yanlarında olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyor olacağız. Çok kısa süre içerisinde UDO Games ismini çok daha sık duyacağınızdan eminim." şeklinde görüşünü belirtti.

"UDO GAMES ULUSLARARASI BİR POTANSİYELE SAHİP BİR STÜDYO"

Lima Ventures yönetici ortağı Ahmet Argun ise "Lima Ventures olarak, oyun dikeyinde uzun araştırmalar ve incelemeler sonunda ilk yatırımımızı, konusunda uzman Weplay ile birlikte UDO Games'e yapmaktan son derece mutluyuz. UDO Games, yetkin bir oyun stüdyosu olmasının yanında, hızlı büyüme ve uluslararası olma potansiyeliyle yatırım tezimizle tam uyumlu." dedi.