UDO Games, yatırım turunda 420 bin dolar topladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UDO Games, yatırım turunda 420 bin dolar topladı!

UDO Games, yatırım turunda 420 bin dolar topladı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Mobil oyun stüdyosu UDO Games, yakın zamanda yaptığı bir yatırım turunda 420 bin dolar yatırım aldığını açıkladı. Şirket, yatırımın oyun sektörüne daha fazla insan kazandıracak yeni bir proje için kullanılacağını belirtti. İşte detaylar!

2013 yılında Mustafa Türker Karahan, Gökhan Güngör ve Andaç Altak tarafından kurulan Ankara merkezli mobil oyun girişimi UDO Games ilk yatırım turunu WePlay Ventures ve Lima Ventures ortaklığında tamamladı. Şirket, 4.2 milyon dolar değerleme üzerinden 420 bin dolar yatırım aldı.

UDO Games daha önce, GetJellied, Smashers.io ve Goons.io gibi oyunları piyasaya sürdü. Şirket, yatırımın oyun sektörüne daha fazla insan kazandıracak yeni projesi Next Gen Devs için kullanılacağını belirtti.

"OYUN SEKTÖRÜNE YENİ YÜZLER KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

UDO Games ekibi, "Bu yatırımla birlikte ülkedeki oyun sektörüne yeni yüzler kazandırmak için Next Gen Devs isminde bir proje başlattık. Bu proje kapsamında bu yaz düzenlediğimiz staj programına 200'den fazla başvuru yapıldı. 30 kişilik bir stajyer grubunu 6 hafta süren bir eğitim ve uygulamalı oyun geliştirme programına dâhil ettik. Bununla birlikte sektörden önemli isimlerin katıldığı haftalık canlı yayınlar yaparak oyun geliştirme konusunda herkesin yararlanabileceği video içerikler oluşturuyoruz. Bu proje kapsamında ilerleyen zamanlarda oyun geliştirme etkinlikleri de düzenleyerek tüm bu proje içeriği ile nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda ciddi adımlar atacağız" dedi.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ STÜDYOLAR ARASINDA BİZİ EN ÇOK HEYECANLANDIRAN UDO GAMES OLDU"

WePlay Ventures yönetici ortağı Bora Koçyiğit; "WePlay olarak kurulduğumuz günden beri yüzlerce oyun stüdyosu ile tanışma ve görüşme fırsatı bulduk. UDO Games bu stüdyolar arasında bizi en çok heyecanlandıran stüdyoların başında geliyor. Onların çıktığı bu yolda bizler de yanlarında olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyor olacağız. Çok kısa süre içerisinde UDO Games ismini çok daha sık duyacağınızdan eminim." şeklinde görüşünü belirtti.

"UDO GAMES ULUSLARARASI BİR POTANSİYELE SAHİP BİR STÜDYO"

Lima Ventures yönetici ortağı Ahmet Argun ise "Lima Ventures olarak, oyun dikeyinde uzun araştırmalar ve incelemeler sonunda ilk yatırımımızı, konusunda uzman Weplay ile birlikte UDO Games'e yapmaktan son derece mutluyuz. UDO Games, yetkin bir oyun stüdyosu olmasının yanında, hızlı büyüme ve uluslararası olma potansiyeliyle yatırım tezimizle tam uyumlu." dedi.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Bilgiç Devlet Bahçeli Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Fatma Girik Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Diana Spencer
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Burak Elmas Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UDO Games, yatırım turunda 420 bin dolar topladı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 14:41:26. #1.15#

title