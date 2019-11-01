Udinese, Tudor'un görevine son verdi

01.11.2019 17:40

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verdi.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Igor Tudor ile yardımcısı Jurica Vucko'nun görevlerine son verildiği belirtilerek, takımın bir sonraki maça yardımcı antrenörlerden Luca Gotti ile hazırlanacağı bildirildi.



Tudor yönetiminde Udinese, sahasında Roma'ya 4-0 boyun eğerken, Atalanta'ya deplasmanda 7-1 yenilerek, iki maçta 11 gol yemişti.

Udinese, 10 haftası geride kalan Serie A'da aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgiyle, 10 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.

Kaynak: AA