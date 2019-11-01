Udinese, Tudor'un görevine son verdi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Igor Tudor ile yardımcısı Jurica Vucko'nun görevlerine son verildiği belirtilerek, takımın bir sonraki maça yardımcı antrenörlerden Luca Gotti ile hazırlanacağı bildirildi.
Tudor yönetiminde Udinese, sahasında Roma'ya 4-0 boyun eğerken, Atalanta'ya deplasmanda 7-1 yenilerek, iki maçta 11 gol yemişti.
Udinese, 10 haftası geride kalan Serie A'da aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgiyle, 10 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.