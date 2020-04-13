UDEF, Türkiye'deki uluslararası öğrencilere gıda, temizlik ve nakdi yardımlarda bulundu
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UDEF, Türkiye'deki uluslararası öğrencilere gıda, temizlik ve nakdi yardımlarda bulundu

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), eğitim almak için Türkiye'de bulunan yabancı öğrencilerin koronavirüs sürecinde yalnız bırakılmadıklarını, bu öğrencilere gıda, temizlik ve nakdi yardımlarda bulunulduğunu bildirdi.

13.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:10
UDEF, Türkiye'deki uluslararası öğrencilere gıda, temizlik ve nakdi yardımlarda bulundu

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), eğitim almak için Türkiye'de bulunan yabancı öğrencilerin koronavirüs sürecinde yalnız bırakılmadıklarını, bu öğrencilere gıda, temizlik ve nakdi yardımlarda bulunulduğunu bildirdi.

UDEF'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin her köşesinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim alan uluslararası öğrencilere karantina süreci boyunca kapıları çalınarak yardım eli uzatıldığı belirtildi.

İçinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu 2 Bin 234 gıda kolisinin, yardım talebinde bulunan uluslararası öğrencilere dağıtıldığı aktarılan açıklamada, "Bunun yanı sıra misafir öğrencilerin kaldıkları ev ve yurtlara kişisel temizlik malzemesi, sabun ve el dezenfektanları gibi gereçler temin edildi. Gıda ve temizlik ihtiyaçlarının yanı sıra uluslararası öğrencilere, gönüllü bireysel bağışçıların destekleri ile nakdi yardımlarda yapıldı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, süreç içerisinde uluslararası öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok şükür karantina süreci boyunca bireysel gönüllü bağışçılarımızın, Valiliklerimizin, Belediyelerimizin, Kızılay'ın, IHH'nın, Diyanet Vakfı'nın, KKTC Vakıflar İdaresi'nin, Memur-Sen'in, Beşir Derneği'nin, Enderun Eğitim Vakfı'nın ve çok sayıda diğer STK'ların destekleri ile misafir öğrencilerimize yardımları ulaştırıyoruz. Şu ana kadar talep doğrultusunda 9133 uluslararası öğrencimize yardım götürebildik. Fakat yardıma ihtiyacı olan daha binlerce misafir öğrenci kardeşimiz var. Bunlara da yardım elimizi uzatabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Türkiye'de 203 farklı ülkeden 178 bin uluslararası öğrencinin olduğunu ifade eden Başkan Bolat, "Uluslararası öğrencilerin maddi ihtiyaçlarının yanında manevi ihtiyaçlarını da karşılamak için eğitim, öğrenci ve sosyal çalışmalarımızı online ortama taşıdık. 65 Uluslararası Öğrenci Derneği ve gönüllü irtibatlarımız ile birlikte Türkçe ve İngilizce dil seminerleri, YÖS, grafik tasarım, Kur'an-ı Kerim okuma seminerleri, şiir ve ezgi geceleri, online akademik danışmanlık eğitimleri, mezun programları, bilgi yarışmaları, seminerler, konferanslar, ülke tanıtım günleri ve tez sunumları gibi birçok faaliyeti canlı yayında internet ortamında gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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