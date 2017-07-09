Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) 5. Bölge Toplantısı Kahramanmaraş'ta yapıldı.



UDEF Bölge Koordinatörü Sebahattin Kala ve Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği ev sahipliğinde dernek binasında yapılan toplantıya, Adana, Gaziantep ve Hatay'dan gelen uluslararası öğrenci dernekleri, yönetimleri ve UDEF Genel Başkan Vekili Fatih Evran ile TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç katıldı.



Güvenç, burada yaptığı konuşmada, UDEF'in yurt dışından Türkiye'ye okumak için gelen öğrencilere yardım ederek Türkiye adına büyük bir hizmet yaptığını söyledi.



Türkiye'ye okumak için gelen 110 bini geçkin öğrenciyi kucaklayan bir dili kullanmanın önemine dikkat çeken Güvenç, bu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönül elçisi olacaklarını, bu noktada Uluslararası Öğrenci Derneğinin büyük bir boşluğu doldurduğunu belirtti.



UDEF 5. Bölge sorumlusu Sebahattin Kala ise yedi kıtadan gelen öğrencilere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Bu öğrenciler ülkelerine gittiklerinde vasıflı, ülkelerine faydalı, ülkemizi sever, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde olumlu katkıları olacak işler yapan, ülkemiz ve dünyanın her yerinde iyilik için çalışan öğrenciler olacak." dedi.



Toplantı, yapılacak çalışmaların görüşülmesi ve fikir alış verişiyle sona erdi.