Üçüzlere aynı anda Covid-19 aşısı
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Üçüzlere aynı anda Covid-19 aşısı

Üçüzlere aynı anda Covid-19 aşısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir'in Kaman ilçesinde üçüzler Hasibe, Aslı ve Buse'nin Covid-19 aşılarının aynı anda yapıldığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir'in Kaman ilçesinde üçüzler Hasibe, Aslı ve Buse'nin Covid-19 aşılarının aynı anda yapıldığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kırşehir Kaman'da aşı için başvuran 18 yaşındaki üçüz kız kardeşler Hasibe, Aslı ve Buse'nin aşıları sağlık çalışanımız Rabia, Temel ve Gökmen tarafından aynı anda yapıldı. Salgınla mücadeleye kattıkları bu renkli an için kendilerine teşekkür ettik" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, üçüzler aşı olurken çekilen fotoğraflarını da paylaştı.

 


Üçüzlere aynı anda Covid-19 aşısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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