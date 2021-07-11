Ucuza satılan bitki toprakları sineklenmeye yol açabilir

Yaz aylarının gelmesiyle ucuz fiyata satılan bitki toprakları, vitamin ve mineral açısından düşük olmasıyla birlikte sineklenmeye de yol açabiliyor.

Yaz aylarının gelmesiyle ucuz fiyata satılan bitki toprakları, vitamin ve mineral açısından düşük olmasıyla birlikte sineklenmeye de yol açabiliyor.

Türkiye'de evde çiçek yetiştirme oldukça yaygın olmakla birlikte bitkiler için seçilen topraklar da önem arz ediyor. Bazı marketlerde 5 litresi 3-4 liraya satılan bitki toprakları, çiçek sağlığı açısından ve sineklenme açısından oldukça fazla risk taşıyor. Eskişehir'de çiçekçilik yapan Asiye İlk, marketlerde ucuza satılan bitki topraklarının sineklenme yaptığını söyledi. Kaliteli bitki topraklarının ilaçlandıktan sonra 2 yıl bekletildiğini anlatan İlk, "Marketlerde ucuza satılan bitki toprakları sinek yapıyor. İşin ehli olan çiçekçilerden ya da peyzajcılardan alınan topraklar hem daha verimli hem de sinek yapmıyor. Kaliteli bitki toprakları 2 yıl boyunca ilaçlandıktan sonra bekletiliyor ve sonra bize gönderiliyor. Bitki toprakları, mutlaka bitkinin ihtiyaçlarını karşılayacak vitamin ve minerallerle dolu olmalıdır. Hem çiçek sağlığı açısından hem de sinek oluşumunu önlemek açısından marketlerde ucuza satılan topraklar tercih edilmemeli. Müşteriler bana geldiğinde marketlerden ucuza aldıkları toprakların sinek yaptığı yönünde çok şikayette bulunuyor. Kaliteli toprakların 5 litresi 12 TL civarında satılırken, kalitesizleri ise 3-4 liraya satılıyor. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerek. Çiçek deyip geçmeyelim" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı